Löytyykö sinun lähikaupastasi niittokone? Småböndersin kauppa perustettiin sata vuotta sitten – jo silloin päätettiin, että sieltä saa kaikkea

Signe ja Börje ovat Småböndersin kyläkaupan kanta-asiakkaita, jotka huolehtivat siitä, että kyläläisten omistamassa kaupassa on kaikkea, mitä tarvitaan, ja tavara on laadukasta.

Kauppa on perustettu vuonna 1921 ja silloin on päätetty, että sieltä saa kaikkea nuppineuloista niittokoneisiin. Nyt niittokoneista on luovuttu, mutta kaikkea muuta on löydyttävä.