Löytöeläintalon työntekijät käsittämättömän vihan kohteena Helsingissä: "Uhattu tulla aseen kanssa tai räjäyttää pommi"

Huostaanotetuksi lemmikki voi päätyä, jos sen perushoitoa laiminlyödään tai sitä ei ole esimerkiksi viety eläinlääkärille silloin kun on ollut tarve.

– Ongelmilla on taipumus kasaantua, toteaa Hesyn mediavastaava Mari Aro .

Aron mukaan jos ihmisellä on vaikeuksia huolehtia lemmikistään, niin taustalta löytyy usein muitakin syitä.

– Mutta aina resurssit eivät vain riitä. Päihdeongelmat ovat yksi ongelman muoto, missä eläin saattaa unohtua, kun on muita kiireitä.

Uhkailusta rikosilmoitus

Tapaus ei ollut ensimmäinen laatuaan: laseja on hakattu, odotustilassa on paiskottu huonekaluja ja turvakameroita on rikottu.