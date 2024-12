Vuorikiipeilijä Lotta Hintsa kaatui reilu vuosi sitten kiipeilyreissulla Nepalissa ja löi päänsä pahasti.

Lokakuussa 2023 vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa löi päänsä kiipeilyvaelluksella Nepalissa. Hän loukkaantui tuolloin ensimmäisenä vaelluspäivänä.

Hintsa kaatui, löi päänsä metallisiltaan ja sai aivotärähdyksen. Hänet vietiin Kathmanduun sairaalaan ja haava hoidettiin ja ommeltiin.

Reilu vuosi onnettomuuden jälkeen Hintsalla ei enää ole pahoja oireita onnettomuudesta.

– Huomaan, että lähimuistissa on välillä haasteita. Se on todella päiväkohtaista ja liittyy myös siihen, ovatko stressitasot muuten korkealla. Pahimmillaan on sellaisia päiviä, ettei oikein löydä sanoja ja on vaikeaa muodostaa lauseita. Jos sellainen päivä osuu kohdalle, niin englannin ja suomen sekoitus olisi kaikista luonnollisin tapa kommunikoida, Hintsa kertoi MTV Uutisille Iholla-sarjan mediatilaisuudessa 4. joulukuuta.

Hintsa on kokenut kiipeilijä. Hän on kiivennyt muun muassa Alppien korkeimman vuoren Mont Blancin sekä Italian korkeimman vuoren Gran Paradison. Hän on myös kiivennyt yhden Amerikan korkeimmista vuorista Mount Whitneyn.

Hänet nähdään ensi vuonna 22. tammikuuta alkavassa Iholla-sarjassa. Ohjelma muut päähenkilöt ovat purjehtija, yrittäjä Joel Harkimo, tanssija, yrittäjä Chachi Hildén ja tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija ja koreografi Atte Kilpinen.

Katso videolta, minkälaisen fyysisen reaktion metallisilta aiheutti äskettäin Lotta Hintsalle vuoden takaisesta kiipeilyonnettomuudesta.