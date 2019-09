Lopulliset hyvästit kesälle: Ensi viikolla sataa joka päivä – keskiviikkona saattaa tulla luntakin!

– Huomenna on vielä tosi sateinen päivä, mutta sitten se vähenee, niin, että vaan siellä täällä on sadekuuroja, kertoo meteorologi Miina Manninen.

Mannisen mukaan tiistain pitäisi olla Etelä-Suomessa poutainen päivä. Keskiviikko on viikon poutaisimpia päiviä.

– Päivä päivältä on asteen viileämpää kuin edellisenä päivänä on ollut. Etelässä on vielä huomenna ehkä 10–11 astetta, Manninen sanoo.