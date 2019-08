Loppukesän lämpö on nostanut sinilevän määrän normaalia korkeammalle: "Myrkkyjen määrää on vaikeaa arvioida"

Pintalauttoja havaittiin paikoin, mutta tuulinen sää on pitänyt levän veteen sekoitettuna.

Järvien sinilevätilanne on ollut hyvin vaihteleva.

Sinilevää on yhä

Satelliittikuvista, rajavartioston lennoilta sekä tutkimusalus Arandan havaintojen perusteella nähty, että sinilevää on on yhä merelläkin.

Myrkkyjä useita erilaisia

Kukintojen määrä oli korkeimmillaan heinäkuun lopulla. Sinilevä ei ole kaunista katsottavaa, mutta vakavampi tekijä on sen myrkyllisyys.

– Sinilevämyrkkyjä on useita erilaisia. Myrkkyjen määrää on hyvin vaikeaa arvioida sen perusteella, miten paljon siinä vedessä on sinilevämassaa, Lehtinen sanoo.