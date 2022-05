Lohkovoittokin voi tuoda Leijonille pelätyn vastustajan – tässä MM-fanin ohjenuora tiistain ratkaisuotteluihin

MM-ohjelma tiistaina:

Jos Leijonat voittaa lohkon (kohtaa A4)

Vaihtoehtoja puolivälierään on neljä: Slovakia (9 pistettä), Kanada (12), Tanska (12) ja jopa Saksa (15). Tanskan ja Slovakian tiistainen ottelu on tässä avainasemassa, ja todennäköisintä vaihtoehtoa Leijonille on hyvin vaikea nimetä. Saksa on vaihtoehdoista epätodennäköisin.