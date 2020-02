Lohjan epäillyt murhaajat vangittiin

Uhri on syntynyt 1990-luvulla. Hänessä oli ulkoisen väkivallan merkkejä. Poliisin mukaan henkirikos tehtiin yksityisasunnossa 18. helmikuuta eli tiistaina.

Vangitsemisvaatimukset on tehnyt rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Rauli Salonen.

– Alussa olevaan esitutkintaan saatujen tietojen mukaan teko on ollut suunnitelmallinen, sen toteuttamiseen on osallistunut useita henkilöitä ja teko on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä, poliisi kertoi aiemmin tiedotteessaan.