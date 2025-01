Liverpoolin supertähdeltä suora viesti tulevaisuudestaan – "Tämä on viimeinen vuoteni"

Liverpoolin supertähti Mohamed Salah puhui tulevaisuudestaan suoraan ja avoimesti Sky Sportsin haastattelussa.

Salahin sopimus Liverpoolin kanssa umpeutuu käynnissä olevan kauden päätteeksi, joten hän tiedosti jo ennen kauden alkua, että tämä kausi voi jäädä viimeiseksi Liverpool-paidassa.

Hän kirjoitti kesälomallaan tapojensa mukaisesti listan tavoitteistaan. Yksi tavoite oli ylitse muiden: Valioliigan mestaruus Liverpool-paidassa.

– Aiempina vuosina olen puhunut aina Mestarien liigasta, mutta tällä kaudella haluan todella voittaa Valioliigan Liverpoolissa. Tämä on viimeinen vuoteni tässä seurassa, joten haluan tehdä jotain erityistä tälle kaupungille, Salah kertoo Sky Sportsin haastattelussa.

Viimeinen kausi seurassa. Nuo painavat sanat tulivat Salahin suusta painostamatta ja egyptiläistähden omasta aloitteesta. Salah on aiemmin ilmaissut halunsa jatkaa Liverpoolissa, mutta jatkosopimusneuvotteluiden osalta on ollut hiljaista.

– Tällä hetkellä se on viimeinen (kauteni). Sopimustani on jäljellä kuusi kuukautta. Keskustelut eivät ole edenneet. Olemme kaukana minkäänlaisesta edistyksestä. Meidän täytyy vain odottaa ja katsoa, Salah jatkaa.

Sopimustilanne ja jatkoneuvotteluiden puute eivät ole hidastaneet Salahia tällä kaudella. Pikemminkin päinvastoin.

32-vuotias tähtilaituri on ollut tällä kaudella uskomattomassa iskussa. Salah on tehnyt 18 ottelussa 17 täysosumaa ja antanut 13 maaliin johtanutta syöttöä. Hän on viime kauden maalimäärästään enää yhden osuman päässä.

Salah on halunnut sysätä sopimuskuvionsa taka-alalle ja keskittyä vain ja ainoastaan siihen, mihin hän itse voi vaikuttaa. Jalkapallon pelaamiseen.

– Haluatko katsoa taaksepäin sitä, että stressasit jatkosopimuksesta vai sitä, että sinä pelasit uskomattoman kauden? Se ajatus on ollut päässäni. Ja niin haluan myös tehdä, Salah sanoo.