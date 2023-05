Live kello 7.20: Näin suolan rapistama ja kiipeilijöiden uuvuttama Havis Amanda nostetaan Kauppatorilta

Siirtoa on alettu valmistella jo tiistaina vappujuhlintojen rauhoituttua.

Esplanadin puiston ja Kauppatorin välissä Helsingissä sijaitseva patsas on tarkoitus palauttaa suihkulähdeaukiolle reilun vuoden kuluttua, mutta mahdollisten arkeologisten kaivausten vuoksi tarkkaa aikataulua on mahdoton sanoa.

Ensimmäiset perusteelliset korjaustyöt

Vuonna 1908 valmistuneet Havis Amanda -pronssipatsas ja suihkulähde ovat taiteilija Ville Vallgrenin suunnittelemat. Taiteellisen arvonsa lisäksi suihkulähdekokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti erityisen merkittävä.

Havis Amandan patsaan lakitus on yksi tärkeimmistä vapun juhlaperinteistä Helsingissä. Myös Mantaksi kutsutun patsaan päälle on kiivetty vuosien varrella useissa kansanjuhlissa. Lisäksi suolainen ja tuulinen meri-ilmasto on kuluttanut veistoksen pintaa, Helsingin kaupungin maaliskuisessa tiedotteessa kerrottiin.