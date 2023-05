Lista julki: He johtavat neuvottelupöytiä Säätytalolla – kokoomuksella kaikkien pöytien puheenjohtajuus

Hallitusneuvotteluja johtava kokoomus on nimennyt työryhmät reformipöydiksi.

1. Kestävä julkinen talous

Reformipöydässä neuvotellaan muun muassa menoleikkauksista ja verotuksesta. Puheenjohtaja on kokoomuksen Matias Marttinen. Verotuksen alaryhmän puheenjohtaja on perussuomalaisten Jani Mäkelä.

2. Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta

Pöydässä neuvotellaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Puheenjohtaja on kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen. Alaryhmien puheenjohtajia ovat perussuomalaisten Arja Juvonen ja Toimi Kankaanniemi.

3. Hyvinvointi syntyy työstä

Pöydässä neuvotellaan muun muassa työllisyystoimista, sosiaaliturvasta ja työperäisestä maahanmuutosta. Puheenjohtaja on kokoomuksen Arto Satonen. Alaryhmien puheenjohtajia ovat Sari Tanus (kd.) ja Otto Andersson (r.)

4. Osaava Suomi

5. Kasvun kaava

Pöydässä neuvotellaan muun muassa TKI-tavoitteista sekä maa- ja metsätalouspolitiikasta. Puheenjohtaja on kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen. Alaryhmän puheenjohtajia ovat Heikki Autto (kok.), Sebastian Tynkkynen (ps.) ja Jenna Simula (ps.)

6. Puhtaan energian Suomi

Pöydässä neuvotellaan muun muassa energia- ja ilmastopolitiikan sekä ympäristö- ja luonnonsuojelupolitiikan asioista. Puheenjohtaja on kokoomuksen Kai Mykkänen, ilmastopoliitikan alaryhmän puheenjohtaja RKP:n Thomas Blomqvist ja luonto- ja ympäristöpolitiikan alaryhmän puheenjohtaja on kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.

7. Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi

Pöydässä neuvotellaan muun muassa maanpuolustuksesta, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Suomen Nato-politiikasta. Puheenjohtaja on kokoomuksen Elina Valtonen. Puolustuspolitiikan alaryhmän pj on Peter Stenlund, kauppa- ja kehityspolitiikan alaryhmän pj on KD:n Sauli Ahvenjärvi, ja hybridiuhkien ja kyberturvallisuuden alaryhmän puheenjohtaja perussuomalaisten Wille Rydman.