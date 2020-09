Lisätietoja Joensuun ammuskelusta: Neljällä epäillyllä yhteyksiä Cannonballiin

Tapahtumat alkoivat Joensuun Parrutiellä lauantai-iltana, kun neljä ryhmään liittyvää ihmistä meni The Chosen Ones -moottoripyöräkerhon kerhotilan pihalle. Paikalla ammuttiin poliisin mukaan useita laukauksia.

Tutkinnanjohtaja Simo Hämäläinen sanoo, että poliisin käsityksen mukaan molemmilta puolilta on ammuttu. Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä, kuinka moni on tilanteessa käyttänyt asetta, millaisista aseista on kyse tai ovatko kaikki tilanteessa käytetyt aseet poliisin hallussa.