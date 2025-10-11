Loukkaantumishuolista kärsivä Helsingin IFK sai lisää huonoja uutisia lauantain Ilves-ottelun alla. Ykkösmaalivahdin tonttia tällä kaudella itsellään pitänyt Niko Hovinen ei ole mukana kokoonpanossa.
Hovinen on pelannut tällä kaudella suurimman osan HIFK:n otteluista. Nyt helsinkiläisten maalilla aloittaa slovakkivahti Rastislav Elias. Kakkosveskariksi on kutsuttu Kiekko-Vantaan Kalle Varis.
HIFK on hävinnyt neljä viimeistä otteluaan. Ilves oli perjantaina parempi Tampereella maalein 3-0. Hovinen pelasi tuon ottelun. Sarjassa HIFK on viimeisenä, pisteen perässä Lahden Pelicansia.