Lintujen massakuolemat piinaavat kauppakeskus Triplaa – asiantuntija tyrmää syystä levitettävän salaliittoteorian

Honkalan sanoo tapauksia olleen jo aikaisemminkin, mutta asia on noussut nyt vasta esille ohikulkijoiden ilmoitettua tiedoistaan.

– Sain kuulla asiasta muutama päivä sitten. Meille tuli rengastustoimistoon ilmoitus siitä, että kuusitiaisia on törmäillyt runsaasti Triplan seiniin, kertoo Honkala.

Kauppakeskus istunut alas pohtimaan ongelmaa

Kauppakeskus Tripla on tietoinen tästä ilmiöstä. Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki kertoo MTV Uutisille heidän yrittäneen keksiä asiaan ratkaisua. Asiasta on puhuttu kauppakeskus Triplan ongelmana, mutta heidän ikkunansa ovat maan tasolla.

Villejä teorioita

Tapaukseen on liitetty sosiaalisessa mediassa villejä salaliittoteorioita, joiden mukaan kuolemat liittyisivät 5G-verkkoon. Tripla on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, jossa on kattava 5G-verkko. Honkalan mukaan tämä ei kuitenkaan liity millään tavoin lintujen kuolemiin.