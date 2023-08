Lintuinfluenssaepidemia on rauhoittunut – yli 80 000 turkistarhaeläintä on tähän mennessä määrätty lopetettavaksi

Tartuntoja on varmistettu myös 21 turkistarhatilalla. Tähän mennessä noin 84 000 turkistarhaeläintä on määrätty lopetettavaksi kahdeksalla eri tilalla.

Lintuinfluenssaa on havaittu tänä vuonna erityisesti juuri Suomessa, koska täällä on paljon turkistarhatiloja. Lisäksi luonnonlintuja on kuollut paljon turkistarha-alueella, eikä kaikilla tarhoilla ole ollut riittävää suojausta luonnonlintuja vastaan.