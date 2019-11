Linnan juhlien kutsuihin on piilotettu erikoisia yksityiskohtia – näin kutsukortin aitous varmistetaan

Tänä vuonna itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu.

Tällä viikolla matkaan lähteneet kutsut ovat ulkonäöltään hyvin perinteiset, mutta niihin on piilotettu salaisia jippoja, joilla niiden aitous voidaan tarvittaessa todistaa.

Kuinka Linnaan pääsee sisälle?

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että jokaisella juhlavastaanotolle saapuvalla on oltava mukanaan henkilökohtainen kutsukortti ja kuvallinen henkilötodistus.

Linnan juhlien kutsut ovat aina henkilökohtaisia, ja kutsusta on käytävä ilmi sekä pääkutsutun että puolison nimi.

Kutsukortteihin on myös upotettu pieni elektroninen siru, joka on nähtävissä ainoastaan valoa vasten. Siru on hollantilaisen teknologiayrityksen Smartracin innovaatio.