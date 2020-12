MTV yksityiskierroksella Presidentinlinnassa – tältä näyttävät ikoniset tilat linnanvoudin esittelemänä!

Anne Puonti on toiminut tasavallan presidentin kanslian linnanvoutina vuodesta 2006. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotossa Puonti toimii työtehtävissä. Hän varmistaa vieraiden viihtyvän juhlissa ja ratkoo mahdollisia ongelmia. Linnanvouti ehtii töiden ohella myös nauttia juhlista, kuten tanssilattian tunnelmasta.

– Tanssilattialla on usein paljon ruuhkaa. Se vaikuttaa hyvin suositulta, sanoo Puonti.

Linna on sisustettu kauniin arvokkaasti ja seinillä komeilee historiallisia tauluja. Voisi kuvitella, että vuosien saatossa linnassa olisi hajonnut arvokkaitakin asioita, kun ihmismassat liikkuvat ja juhlivat, mutta näin ei kuitenkaan ole.

Rento tilaisuus

– Se on kuitenkin aika rento tilaisuus. Toki odotetaan, että ihmiset tulevat esimerkiksi kättelyyn vuorollaan ja kättelevät suhteellisen nopeasti, sillä se on raskas urakka presidenttiparille, kertoo Puonti.

Presidentinlinna on tällä hetkellä sisustukseltaan erilainen kuin juhlissa. Silloin sieltä joudutaan viemään tiettyjä huonekaluja pois, jotta isot pöydät mahtuvat saleihin.

– Tämä on nyt arkiasussaan, joka on mielestäni itseasiassa paljon juhlavampi kuin mitä tämä on itsenäisyyspäivänä, kertoo Puonti.