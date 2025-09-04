Linja-auto ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa Rovaniemen ja Kemin välillä – yksi loukkaantui vakavasti

Onnettomuus tapahtui Nelostiellä Hirvaan ja Muurolan välillä himean ennen puoltapäivää.MTV / Mapcreator
Julkaistu 04.09.2025 12:33(Päivitetty 6 minuuttia sitten)
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Onnettomuus tapahtui Nelostiellä Rovaniemen eteläpuolella Hirvaan ja Muurolan kylien välillä.

Etelän suunnasta tullut henkilöauto ajautui ensin vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vastaantulevan henkilöauton keulaan, minkä jälkeen se osui linja-auton keulaan.

Linja-autossa oli kymmenen henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut.

Henkilöautoissa oli yhteensä neljä henkilöä, joista yksi loukkaantui vakavasti. Henkilöautoissa olleet kuljetettiin jatkohoitoon Lapin keskussairaalaan.

Pelastuslaitos joutui irrottamaan yhden puristuksiin jääneen henkilön purkamalla auton rakenteita.

Pelastustoimiin osallistui kolme pelastustoimen yksikköä, useita ensihoidon yksiöitä sekä pelastushelikopteri.

Onnettomuus esti liikenteen kumpaankin suuntaan Nelostiellä, ja poliisi kehotti käyttämään Kemijoen Itäpuolentietä (tie 926) Kemin ja Rovaniemen välillä.

Finntrafficin tieliikennekeskus kertoi noin kello 13, että onnettomuuspaikalla tie on saatu avattua liikenteelle.

Päivitys 4.9. kello 13.25: Lisätty tieto, että tie on saatu avattua liikenteelle.
Päivitys 4.9. kello 13.54: Artikkelia päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla ja korjattu, että linja-autoon törmäsi yksi henkilöauto, ei kaksi.

