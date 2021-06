Yksi kuolonuhri henkilöauton ja säiliörekan kolarissa Pyhäjärvellä: autot syttyivät tuleen, valtatie 4 poikki useita tunteja

Poliisi ei toistaiseksi kommentoi onnettomuuden syytä. Tutkinta on alkuvaiheessa.

Kiertoreitti järjestetty

Valtatie 4 on kokonaan poikki onnettomuuspaikan kohdalta. Pelastuslaitoksen mukaan paikalla tehtävät pelastustoimet kestävät joitakin tunteja, sillä tarvittavan kaluston saaminen paikalle kestää jonkin aikaa.

Kiertoreitti liikenteelle on järjestetty Pyhäjärven itäpuolen kautta.

– Tie on tukossa ja kiertotie on järjestetty. Tien raivaustyöt ovat menossa. Paikalle on tilattu raskasta kalustoa, jolla rekka saadaan pois tieltä ja siirrettyä pois alueelta. Tässä menee vielä arviolta pari tuntia, kertoi päivystävä palomestari Jarmo Myllymäki Jokilaaksojen pelastuslaitokselta MTV Uutisille noin kello 8.30 aikaan sunnuntaina.