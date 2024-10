Likinäköisyys uhkaa nykylapsia – yhdellä tavalla iso ehkäisevä vaikutus

Lasten likitaitteisuus tai kansanomaisemmin likinäköisyys on lisääntynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti – erityisesti Aasiassa, mutta myös Suomessa, ja tähän ilmiöön on kehitetty uusia hoitokeinoja.



Markkinoille on viime vuosina tullut muun muassa lapsille tarkoitettuja likitaitteisuuden kehitystä hidastavia piilolinssejä sekä silmätippoja.