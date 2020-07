Likaisen kaupunkipuron kunnostus lohijoeksi jatkuu – Mätäjoen padosta tehdään luonnonmukainen koskipaikka

– Meillä on oikeastaan tässä koskityömaa eli puretaan vanhaa patoa ja rakennetaan uusi koski tähän Mätäjokeen, selittää Mikael A. Manninen Virtavesien hoitoyhdistyksestä.

Mätäjoen vesi on puhdistunut niin paljon, että taimenetkin viihtyvät joessa.

Kalat ja linnut viihtyvät Mätäjoessa

Taimenien lisäksi Mätäjoessa elää muun muassa haukia, ahvenia ja särkiä. Myös monet linnut viihtyvät alueella. Jokea on kunnostettu jo pitkään pääasiassa talkootyönä.

– Vielä 1950-luvulla täällä on ollut taimenia, mutta sitten ne ovat kadonneet. Vedet ovat saastuneet, purot ja joet kaivettu ojiksi. Nyt vedenlaatu on parantunut niin, että taimen pärjää, mutta se ei pärjää ilman, että rakennetaan kutualustat ja poikaskivikot. Ne tarvitsevat koskimaisen virtavesiympäristön. Ne eivät elä suoraksi kaivetussa ojassa, tietää Manninen.

Päästöt uhkaavat kaupunkipuroja

Aika ajoin kunnostajat ovat kokeneet takaiskuja, kun jokeen on päätynyt kaloille haitallisia päästöjä. Esimerkiksi vuoden 2013 liuotinpäästö tappoi taimenet joen alajuoksulta.

Kunnostukset vaativat lukemattomia talkootunteja

Mätäjoki on Helsingin toiseksi suurin virtavesi heti Vantaanjoen jälkeen. Joen pääuomalla on pituutta yhdeksän kilometriä. Mätäjoen lisäksi lohikanta on onnistuttu palauttamaan noin kymmeneen puroon.