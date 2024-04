Lankeaako Tappara samaan ansaan kuin kesytetty Ilves? Petteri Sihvoselta terävä huomautus: "Tietyllä lailla junnulätkää"

– Nyt minä en piikittele. Tässä on vähän kaikua Doug Sheddenistä . Heitän, että se on tietyllä lailla junnulätkää, mutta psyykemerkityksessä. Grönborg on rohkaissut, että hyökätkää ja olkaa luovia. Pelaajat saavat sellaisen ajatuksen kuin junnulätkässä, että eihän se puolustaminen ole kivaa, Sihvonen pohjustaa Liigaviikko-ohjelmassa.

– Tuo on se asia. Tappara on alakynnessä monta kertaa. Häviää maaliodottamat ja kiekkokontrollitkin saattaa hävitä. Sitten kokeneet ja hyvät pelaajat vain alkava, heillä on ikään kuin lupa ja yhtäkkiä se hyökkäyspelaaminen kiihtyy ja kun saadaan ne muutamat saumat, niissä on tatsia, Sihvonen jatkaa.