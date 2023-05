SM-liiga rankaisi Pelicansia Iida Vainio -kohusta: "Provosoinut vastustajan pelaajaa"

SM-liigan hallitus on päättänyt mätkäistä sakot Pelicansille finaalisarjassa Tapparaa vastaan sattuneesta tempauksesta. Seura esitteli katsomossa istunutta Iida Vainiota useampaan otteeseen videotaululla.

Sosiaalisessa mediassa tunnettu Vainio on kertonut tehneensä rikosilmoituksen Tapparan pelaajasta, ja tapaus on edennyt esitutkintaan. Vainion näyttäminen videotaululla on tulkittu Tappara-pelaajan provosointiyritykseksi.