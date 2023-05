Tuomio tuli! Näin Pelicans vastaa sakot antaneelle SM-liigalle

– Pelicans on kyseisessä ottelussa provosoinut vastustajan pelaajaa videotaulua hyödyntämällä, sen tiedotteessa todetaan.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Tuomiot on jaettu ja rangaistukset on annettu. Meidän näkökulmastamme ei ollut tarkoitus aiheuttaa mitään tuottamuksellista tai muuta, mutta pahoittelemme, jos asia on näin tulkittu ja koettu, Pöyhönen kommentoi MTV Urheilulle ja korostaa, ettei Vainion kutsuminen paikalle eronnut seuran aiemmista toimintatavoista kutsuvieraiden suhteen.