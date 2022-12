Liettuaan saapuu lähivuosina venäläisiä vavisuttaneita Himars-raketinheittimiä – kaupan hintalappu 500 miljoonaa

Pyörillä kulkevien M142-alustojen lisäksi kauppaan kuuluu ATACMS-ohjuksia, joiden lentokantama on jopa 300 kilometriä, sekä muuta aseistusta.

Anušauskasin mukaan toimitukset alkavat vuonna 2025. Järjestelmää valmistava Lockheed Martin on kertonut kasvattavansa tuotantokapasiteettia 60 yksiköstä vuodessa 96 yksikköön. Liettuan ohella myös sen lähimaat Viro, Latvia ja Puola ovat tehneet tiluksia Himars-järjestelmästä.

Baltian maat tulevat kaiken kaikkiaan hankkimaan 20 yksikköä. Määrä on yhtä suuri kuin mitä Yhdysvallat on lahjoittanut Ukrainalle tämän vuoden aikana. Ukraina on käyttänyt järjestelmää iskuissa muun muassa Venäjän armeijan komentokeskuksiin.