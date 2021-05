Liberia-sotarikosoikeudenkäynnin viimeinen vaihe alkaa Tampereella

Oikeudenkäynnille on varattu Pirkanmaan käräjäoikeudessa vielä kymmenkunta päivää, joiden aikana muun muassa kuullaan lisää todistajia ja asiantuntijalausuntoja. Syyttäjän ja puolustuksen loppulausuntojen vuoro on alustavan suunnitelman mukaan juhannusviikolla. Käräjäoikeus on aiemmin arvioinut, että tuomio asiassa annetaan syksyllä.