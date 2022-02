Käänne Liberia-sotarikosoikeudenkäynnissä: Käräjäoikeus päästää syytetyn tutkintavankeudesta

Syyttäjä on vaatinut miehelle rangaistusta muun muassa murhista, törkeistä raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Liberian sisällissodassa vuosina 1999-2003. Mies on kiistänyt kaikki syytteet.

Käräjäoikeus otti asiasta päättäessään huomioon, että mies on ollut vangittuna jo noin kahden vuoden ajan, mikä on käräjäoikeuden mukaan poikkeuksellisen pitkä aika. Lisäksi väitetyistä teoista on kulunut niin ikään poikkeuksellisen pitkä aika, lähes 20 vuotta.