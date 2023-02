Lewis Hamilton ripittää F1:n kieltoidean – "Vaarallinen ja niin turha!"

F1 on perustellut kieltohanketta säästö- ja ilmastosyillä.

– Minusta tuo on vaarallinen idea, Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton sanoi F1:n talvitestien yhteydessä.

– Tuon myötä kuljettajien pitää ajaa useita kierroksia, jotta he saavat renkaansa toimimaan. Koko argumentti siitä, että rengaspeittojen poistumisen myötä lajista tulee ympäristöystävällisempi, ontuu pahasti. Tuon myötä kuskit joutuvat käyttämään yhä enemmän bensaa, jotta he saavat renkaat lämpimiksi.

– Kaikista huolestuttavinta on se, että tuon muutoksen myötä sitä vain luistelee menemään. Mitä jos siellä on joku toinen, jolla renkaat eivät toimi – sitä on kohta törmäyskurssilla hänen kanssaan.