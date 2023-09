Lewis Hamilton nälvi Max Verstappenia, Nico Rosberg hämmästyi brittitähden hyökkäyksestä – "Outoa"

Verstappen vastasi lauantaina Hamiltonin puheisiin viiltävästi. Nyt myös Hamiltonin entinen tallitoveri ja britin kaudella 2016 lyönyt Nico Rosberg on ottanut kantaa kohuun. Rosberg ihmettelee suuresti Hamiltonin yllättävää ulostuloa.

– Se on outoa, että Lewis puhuu tuosta. ”Minun tallikaverini olivat parempia”. Mistä tuo kaikki kumpuaa? Se on outoa, Rosberg kummasteli Sky Sportsin F1-lähetyksessä Expressin mukaan .

Rosberg on kuitenkin samaa mieltä Hamiltonin kanssa siitä, että brittikuljettajan tallitoverit ovat olleet Verstappenin tallikavereita meritoituneempia.

– Hänellä on hyvä pointti. Hänellä on ollut kolme maailmanmestaria tallitoverinaan. Se kertoo paljon, eikö? Minusta hän on siis oikeassa. Tuo ei kuitenkaan ole relevanttia, koska tiedämme hyvin, kuinka upeasti Max ajaa, Rosberg toteaa.