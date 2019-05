Levi puuttui loma-asuntojen turvallisuuteen tuhoisan mökkipalon jälkeen – "Vuokraajien on voitava luottaa siihen, että mökki on turvallinen"

Levin Matkailun vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren mukaan kolmen lapsen hengen vaatineen palon jälkeen pelastusviranomaisten kanssa on käyty läpi tärkeimmät seikat, joilla mökkien turvallisuutta saadaan parannettua.

– Olemme tarkistaneet meidän mökkiemme vuokraajien sopimuksia niin, että niissä on vielä tehokkaammin otettu huomioon turvallisuusnäkökulmia ja annettu ehdotuksia, millä tavalla turvallisuutta voi parantaa.

– Lapissa on ollut haasteita, miten mökille löydetään osoitteiden perusteella. Mökin nimi tiedetään, muttei katuosoitetta, Kivisaari sanoo.

Lomakylän omistajia taas vaaditaan ottamaan yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan, jotta vuokrattavat huoneistot on varmasti hyväksytty vuokrakäyttöön.

– Mökkien vuokraajien on voitava luottaa siihen, että mökki on turvallinen, Kivisaari sanoo.

"Asiantuntijoiden lausuntojen varassa mekin olemme"

Täyttä varmuutta mökkien turvallisuudesta on Kivisaaren mukaan vaikea saada.

– Tämä on aika mahdoton tilanne, koska rakennuskanta on kovin kirjavaa. Meille ainoa mahdollisuus on edellyttää tietyt dokumentit siinä vaiheessa, kun tehdään vuokraussopimukset omistajille. Asiantuntijoiden lausuntojen varassa mekin olemme, Kivisaari sanoo.