Lähde: Leonardo Dicaprio ja Camila Morrone ovat eronneet

Joulukuussa 2019 Los Angeles Timesin haastattelussa Morrone puhui ikäerostaan ​​DiCaprioon ja sanoi tuolloin, että maailman historiassa ja Hollywoodissa on niin monia ihmissuhteita, joissa ihmisillä on suuret ikäerot ja että jokaisen pitäisi voida seurustella kenen kanssa haluaa.

Seuraavaksi Morrone näyttelee tulevassa Prime Video -sarjassa Daisy Jones & The Six. DiCaprio näyttelee Martin Scorsesen ohjaamassa ensi vuoden Killers of the Flower Moon -elokuvassa, joka perustuu David Grannin kirjaan.