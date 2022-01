Lentoyhtiöt epäilevät USA:n uuden 5G-taajuuden häiritsevän korkeusmittareita – ainakin viisi lentoyhtiötä on perunut lentoja

Yhdysvaltalaisoperaattorit ottivat keskiviikkona käyttöön uuden taajuuden 5G-matkapuhelinverkoilleen. Uusi C-taajuus on herättänyt vastarintaa lentoyhtiöissä, sillä sen on epäilty häiritsevän muutamien lentokonetyyppien korkeusmittareita. Yksi vaikutuksenalainen konetyyppi on suosittu Boeing 777.