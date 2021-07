Lentomuurahaisten valtavat parvet ihmetyttävät mökkipihoilla ympäri Suomea – tästä on kyse: "Niitä on tuhansia"

Viikonloppuna useat mökkeilijät huomasivat autojen, päivänvarjojen ja laitureiden peittyneen sadoilla hyönteisillä. Muutaman päivän kestävä lentomuurahaisten ryntäys on monelle mökkiläiselle jokavuotinen ilmiö, joka aiheuttaa päänvaivaa. Ilmiötä on kutsuttu häälennoksi, sillä parveilun tarkoituksena on lisääntyminen.