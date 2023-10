Lentokone myöhästyi hyttysparven hyökkäyksen vuoksi Meksikossa

Näky kuin Jumanjista

Koneen kyydistä kuvanneen videon Elizabeth Esmeralda Minjarez Coronan mielestä näky oli kuin Jumanjista. Jumanji on vuonna 1995 julkaistu elokuva, joka perustuu hurjaan viidakkoteemaiseen lautapeliin.

On epäselvää, kuinka hyttyset pääsivät lentokoneeseen, mutta New York Postin mukaan se ei ole ensimmäinen kerta, kun hyttysparvi on vallannut lentokoneen Guadalajaran kansainvälisellä lentokentällä.