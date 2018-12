Lemmikkikameli Scooby on yli kaksimetrinen diiva – "Kameli loukkaantuu syvästi ilman romaine-salaattia"

Scooby on noin 2-vuotias lemmikkikameli, jolla on kokoa huimat 2,1 metriä. Luonteeltaan hän on omistajiensa mukaan pääsääntöisesti iloinen. Joskus kameli kuitenkin muistuttaa teinipoikaa, joka suuttuu helposti pienistä vastoinkäymisistä.