Leijonista brutaalia tekstiä NHL-huipputurnauksen alla – näin vähän Suomeen luotetaan

NHL:n järjestämä 4 Nations Face-off -turnaus käynnistyy tällä viikolla Kanadan Montrealissa. Suomi kohtaa avausottelussa Yhdysvallat, minkä jälkeen vastaan tulevat myös Ruotsi ja Kanada. Mediajätti The Athleticin toimittajat tekivät oman arvionsa pian alkavasta turnauksesta. Suomelle ei paljoa luottoa irronnut.

Yhteensä 34 The Athleticin toimittajaa vastasi kyselyyn, missä listattiin muun muassa sitä, kuka vie minkäkin pelin nimiinsä.

Vain 11,8 prosenttia kyselyyn osallistuneista toimittajista uskoo, että Suomi voisi kaataa avausottelussa Yhdysvallat.

– Voi Suomi. Sen puolustus on tuhottu totaalisesti loukkaantumisten myötä. Ei ole yllätys, että kaikki nojaavat todelliseen voimapesään eli USA:han, toimittaja Shayna Goldman ilmaisi.

Goldman viittaa siihen, miten Suomen puolustus meni pahasti uusiksi turnauksen alla, kun Miro Heiskanen (Dallas Stars), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers) ja Jani Hakanpää (Toronto Maple Leafs) jäivät sivuun.

Suomi ei lähde suosikkina myöskään turnauksen toiseen otteluunsa, missä se kohtaa Ruotsin. The Athleticin toimittajista 67,6 prosenttia uskoo, että Ruotsi vie pelin nimiinsä. Suomen prosenttiosuus on täten 32,4.

– On jännä nähdä, että mitä Suomi tekee maalivahtiosastonsa suhteen. Voisi luulla, että Juuse Saros saa paljon vastuuta, mutta tilastojen valossa Kevin Lankinen on ollut heidän paras veskarinsa tämän vuoden puolella. Paljon riippuu siitä, että pystyykö heistä toinen ryöstämään jonkun pelin Suomelle? James Mirtle pohtii.

Kaikista brutaalein otteluarvio irtoaa Kanadan ja Suomen kohtaamisesta. Vain 8,8 prosenttia The Athleticin kyselyyn osallistuneista toimittajista uskoo, että Suomi voisi voittaa kyseisen taiston.

– Voimia Esa Lindellille, joka saattaa pelata 35 minuuttia tuossa pelissä, Mirtle toteaa, viitaten Suomen puolustuspään tilanteeseen.

– Brayden Point (Tampa Bay Lightningin supertähti) pelaa vakiovaihtoja AHL-pakkia vastaan. Siistiä, Sean Gentille murjaisee sarkastisesti.

Vain 5,9 prosenttia The Athleticin toimittajista uskoo, että Suomi voittaa tulevan 4 Nations -turnauksen. Suurin suosikki on USA, joka sai Athleticin äänestyksessä 64,7 voittonäkemysosuuden.

Suomi ei jäänyt kuitenkaan voittajaennustuksessa viimeiseksi. Vain 2,9 prosenttia The Athleticin toimittajista uskoo, että Ruotsi voittaa turnauksen.

– Se, että Suomi sai enemmän ääniä kuin Ruotsi, on varsin mielenkiintoinen seikka. En osannut odottaa tuota laisinkaan, toimittaja Jesse Granger hämmästelee.

The Athleticin toimittaja uskovat, että Mikko Rantanen on Suomen tehokkain pelaaja pian alkavassa turnauksessa. Kun tapahtuman arvokkainta pelaajaa kyseltiin, kolme suomalaista sai ääniä (Aleksander Barkov, Rantanen ja Sebastian Aho, kaikilla 2,9 prosentin osuus). Suurin suosikki turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi on The Athleticin kyselyn mukaan Yhdysvaltojen maalivahti Connor Hellebuyck (32,4%) ennen Kanadan hyökkääjää Connor McDavidiä (20,6%).

Turnaus lähtee liikkeelle Suomen aikaan torstain vastaisena yönä, kun Kanada kohtaa Ruotsin. Leijonien ja Yhdysvaltojen ottelu on ohjelmassa Suomen aikaan perjantain vastaisena yönä.