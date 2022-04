Leijonien tähtihyökkääjä jatkoi hurjaa virettään, ennalta sovittu kuvio tuotti tulosta – "Käytimme sitä hyväksi"

Viime kevään MM-kisoissa esiintynyt Innala jahtaa paikkaa tämän kevään kotikisoihin. 24-vuotias hyökkääjä on antanut MM-leirityksen aikana vahvoja näyttöjä, kun tulosta on tullut ottelusta toiseen. Innala on iskenyt leirityksen neljässä pelaamassaan ottelussa hurjat 8 tehopistettä.

– Hyvältä on tietysti maistunut. Tosi hyviä äijiä on siinä ympärillä ja kiva on ollut pelata. Koetetaan vielä parantaa, kun vähän on vielä parantamisen varaa.