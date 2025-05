Leijonien suuri ongelma yhä ratkaisematta – Juhamatti Aaltoselta suora näkemys: "Auttamatta liian vähän"

Leijonat vietti maalijuhlia Sloveniaa vastaan, kun se löi taululle 9–1-lukemat. Silti turnauksen ensimmäinen ylivoimamaali on joukkueelta yhä tekemättä. MTV Urheilun asiantuntijat paneutuivat ongelmaa.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Suomi–Latvia lauantaina klo 13.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa jo klo 12.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Leijonat pääsi Sloveniaa vastaan yrittämään ylivoimaonnistumista kahdesti, mutta ilman tulosta. MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi näki tekemisessä kuitenkin jo parempia merkkejä.

– Ei se vieläkään lähtenyt. Siinä on jo ideaa, aihiota, mutta puuttuu se viimeinen silaus maalintekoon, ettei vain pyöritetä kehikon ulkopuolella, Niemi sanoi MTV:n MM-studiossa.

Ongelma on asiantuntijoiden mielestä myös ylivoimamahdollisuuksien vähyys. Suomi on nyt pelannut MM-kisojen neljässä ottelussaan kuusi kertaa ylivoimalla ilman ylivoimamaalia.

MTV:n Leijonaraadissa Juhamatti Aaltonen näki, että ylivoimamahdollisuuksia on auennut "auttamatta liian vähän".

– Sellaista aggressivisuutta pitäisi saada hyökkäyspeliin ja sellaista haastamista maalia kohti kiekottomana ja varsinkin kiekolisena. Niistä puhalletaan helposti jäähyjä, kun olet laukaisutilanteesa ja joku napauttaa käsille tai vähän nostaa mailaa, ja se tulee liian lähelle alakättä. Niistä tulee helpoiten nykyään jäähyjä.

Ari Vallin kiinnitti huomionsa Leijonien pelitapaan. Asiantuntijan mielestä joukkueen pitäisi pakottaa vastustaja rikkomaan.

– Se on aika paljon nyt "dump and chasea", että kiekkoa päätyyn. Me vähän joudutaan etsimään ja kaivamaan kiekko uudelleen itselle. Siinä ei jäähyjä oikein pysty kaverille tekemään.

Vallinin mielestä Leijonien tulisi päästä hyökkäysalueelle kiekkoa kuljettamalla, jolloin vastustaja joutuisi helpommin rikkomaan jäähyn arvoisesti.

– Ruotsi meitä vastaan tuli aika paljon alueelle ihan kuljettamalla. Kauhealla vaudilla. Pieniä, jopa vähän riskisyöttöjä keskialueella, mutta kun on taitavia kavereita, pystyyy pienet välit löytämään keskialueella, syöttämään lapaan, Vallin sanoi.

– On heti vaikeampi puolustaa ja joskus pitää vähän rikkoa, koska vauhtiero on kova ja tullaan kiekon kanssa. Se syvään laittaminen järjestäen, ettei etsitä syöttöpaikkoja, se vähän huolettaa mua.

10:29 Leijonaraati: Suomen kärkipelaajat heräsivät: "Aivan peto jäällä" – MM-murskajaisista myös kysymyksiä.