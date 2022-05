Leijonien olympiavoittajalle upea kunnianosoitus – "Iso merkitys koko kaupungille"

– Leijonien ja Harri Säterin olympiakulta on historiallinen saavutus ja on hienoa, että voimme tällä tavalla pysyvästi muistaa Harria tästä upeasta suorituksesta. Harrin otteita seurattiin ja jännitettiin Akaassa tiiviisti ja kultamitalilla on iso merkitys koko kaupungille ja akaalaisille, kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoi tiedotteessa.