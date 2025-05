Leijonien NHL-vahvistus surkean tilaston keskipisteenä – "Aika tylyt lukemat"

Leijonat jäi Ruotsia vastaan pelatussa MM-ottelussa täysin vastaantulijaksi aloitusympyrässä.

Ruotsi oli maanantaina Suomea vahvempi monella pelin osa-alueella. Laukausten lisäksi Ruotsi otti niskalenkin Leijonista aloitusympyrässä, sillä se voitti 42 aloitusta ja Suomi vain 19.

Leijonien paras aloittaja oli tuttuun tapaan Hannes Björninen, joka oli suomalaisaloittajista ainoa, joka jäi ottelussa plussan puolelle. Björninen voitti kymmenestä aloituksestaan kuusi.

Ykkössentteri Juho Lammikko raapi aloitusympyrästä 10 voittoa 22 aloituksesta.

Surkein tilastorivi löytyy Suomen NHL-vahvistus Juuso Pärssiseltä. Hän voitti ottelun 15 aloituksestaan vain yhden.

– Erittäin harvoin on näin iso tasoero jäällä. Jos 70 prosenttia aloituksista menee vastustajille. Ja kun otetaan huomioon, että siinä on aina se kamppailutilanne koko ajan, niin kyllähän se näkyi siellä jäällä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa Huomenta Suomen Leijonaraadissa.

– Onhan siellä (Ruotsilla) ammattilaisia. Backlundit, Zibanejadit ja Johanssonit. Rutinoituneita NHL-miehiä. Ja mikä noissa ihan huipuissa NHL-miehissä on, se käsi- ja mailavoima on erilainen kuin Euroopassa pelaavilla. Se vähän selittää sitä, mutta on nuo aika tylyt lukemat, Ari Vallin komppaa.

Aloitukset ovat osoittautuneet turnauksessa Suomen heikkoudeksi. Vielä Itävaltaa ja Ranskaa vastaan Leijonat poimi kuitenkin valtaosan aloituksista itselleen, mutta vastustajat pystyivät luomaan aloitusvoitoistaan vaarallisia maalipaikkoja.

Katso Huomenta Suomen Leijonaraati kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.