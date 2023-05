Leijonien MM-tilastoista pomppaa esiin eliittiluokan suoritus – Mikko Rantanenkin kärkinimien joukossa

MM-välierät lauantaina 27.5. klo 14.20 Kanada-Latvia ja 18.20 USA-Saksa. Ensimmäinen studio C Moressa jo klo 13.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Pistepörssissä Leijonista korkeimmalla on kahdeksan ottelukierroksen jälkeen sijalla 11 Coloradon NHL-hyökkääjä Mikko Rantanen , jonka saldo koostuu yksinomaan yhdeksästä syöttöpisteestä.

Ruotsin Henrik Tömmernesin saldo pistepörssissä on 0+10, millä hän johtaa syöttötilastoa. Rantanen on syöttöpörssissä kolmantena.

Björninen kelpo aloittaja

Maalivahtien tilastossa ykkönen on kisaurakkansa alkulohkoon päättäneen Slovakian Stanislav Skorvanek torjuntaprosentilla 95,37. Mitalipeleissä jatkava Yhdysvaltain Casey DeSmith on toisena torjuntaprosentilla 94,96.

Suomen Emil Larmi on torjuntatilastossa yhdeksäs prosenttiluvuin 91,78.

Aloituksia MM-jäällä on kaapinut kovimmin 68,89 prosentilla Sveitsin Richard Tanner , jonka turnaus päättyi puolivälieriin. Suomalaisista Hannes Björninen on aloitustilastossa neljäntenä 63,54 prosentin lukemilla.

Plus-miinus-tilaston johdossa on Yhdysvaltain puolustaja Nick Perbix , jonka sarakkeessa on lukema +11. Suomalaisista Kasperi Kapanen yltää +8:lla sijalle 14.

Jäähytilaston kärjessä on slovakialaishyökkääjä Libor Hudacek , jolle kertyi seitsemässä ottelussa 33 rangaistusminuuttia. Vähillä jäähyillä selviytyneen Suomen jäähykuninkuuden jakavat Rantanen, Teemu Hartikainen ja Joel Armia , jotka kukin kuittasivat turnauksessa neljä rangaistusminuuttia.

Suomi sai vähiten jäähyjä

MM-joukkuetilastoissa hieman yllättäen mitalipeleihin kiilannut Saksa on toistaiseksi turnauksen ykkönen maalinteon tehokkuudessa. Se on osunut maaliin 13,82 prosentin tehoilla. Suomi on tilastossa kuudentena lukemalla 10,86.