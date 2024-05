MM-yllätys: Jesse Puljujärvi tilastoykkösenä Tshekissä

Suomi–Itävalta to 16.5. klo 17.20. Studio käyntiin jo klo 16.30!

Pelaajatilastoista merkittävimmissä, maali- ja pistepörssissä, Oliver Kapanen on jaetulla ykkössijalla maaleissa (5) ja neljäntenä pisteissä (5). Molempien kärjessä on Kanadan ihmepoika Connor Bedard (5+1).

Plusmiinustilaston piikkipaikalla on puolestaan pienoinen suomalaisyllätys, sillä kaukaloihin kevätkaudella vaikean lonkkaoperaation jäljiltä palannut Jesse Puljujärvi on plussarohmuna (+6) kolmen ruotsalaispelaajan kanssa. Britannia-ottelussa hyökkääjä saalisti tehot 1+2 ja plusmiinuslukemaksi peräti +5. Puljujärven ollessa jäällä tasakentällisin Leijonia vastaan ei ole vielä tehty maalia.

Maalivahtien puolella Harri Säteri on Tshekin Lukas Dostalin jälkeen kakkosena sekä torjuntaprosentissa (97,56) että päästetyissä maaleissa (0,48/60 minuuttia).

Joukkuetilastoissa Suomi on keskitasoa niin maalinteon tehokkuudessa (9:s, maali joka 11:nnellä laukauksella) kuin ylivoimaprosentissakin (8:s, 22 prosenttia). Leijonien alivoima on puolestaan ollut tähän mennessä täydellistä (vain 4 minuuttia alivoimaa), ja se on ykkösenä myös päästetyissä maaleissa ottelua kohden (0,65 – myös Tshekin voittolaukauskisaosuma laskettuna).