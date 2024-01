Leijonien maailmanmestari tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Niinimaa kiisti toimineensa tahallisesti. Hän on sittemmin maksanut puuttuneet verot.

– Kyse ei ole ollut poikkeuksellisesta tulolajista vaan Niinimaalle tyypillisistä tuloista, joita hän on ilmoittanut Suomessa myös aikaisemmin. Niinimaa ei näin ollen uskottavasti ole voinut vedota asiassa tietämättömyyteen tuloista taikka niiden ilmoittamismenettelystä, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Oikeus: Rikos ei törkeä

Niinimaa, 48, on entinen NHL- ja maajoukkuepuolustaja. Hän pelasi urallaan 800 NHL-ottelua pudotuspelit mukaan lukien. Maajoukkueessa hän on voittanut muun muassa maailmanmestaruuden 1995 ja olympiapronssia 1998. Hän pelasi SM-liigaa Jokerien ja Kärppien paidassa ja voitti mestaruuden kolmesti. Hän on voittanut myös Ruotsin mestaruuden.