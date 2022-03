Rasmus Ristolaiselle jättisopimus NHL:ssä

27-vuotias Ristolainen on pelannut tällä kaudella 49 ottelua tehopistein 2+11=13. NHL-uralla runkosarjapelejä on kertynyt 591 ja pisteitä 48+210=258. Pudotuspeleissä suomalaista ei ole toistaiseksi nähty.

– Rasmus on tärkeä pala joukkuettamme ja olemme todella iloisia, että hän on siniviivallamme seuraavan viiden vuoden ajan. Hän on omistautunut olemaan joukkueen jäsen ja tuo jatkuvaa fyysistä läsnäoloa ryhmään, Philadelphian GM Chuck Fletcher sanoi.