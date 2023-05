Leijonien ikimuistoinen MM-kultamatka tarjosi suuren opin Jukka Jaloselle – se näkyy myös tänä keväänä

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– On selvää, että ensimmäisessä tai toisessa pelissä ei olla vielä valmiita. Totta kai kaiken pitäisi olla niin, mutta ei ole. Sitten kun mennään, nykyformaatissa kahdeksannen pelin kohdalle, niin silloin meidän pitää olla parhaimmillamme. Nytkin se nähdään torstaina, että pystymmekö siihen. Uskomme vahvasti, että pystymme, Jalonen sanoo meneillään olevien MM-kisojen keskeltä.

Leijonat on tämän kevään kisoissa kovan paikan äärellä, kun torstain puolivälieräottelu tulee vastaan. Voitto tai kuolema, niin rajulta kuin se kuulostaa.

– Jos historiaa katsoo, niin Suomi on pystynyt aina parantamaan turnauksen edetessä. Totta kai ratkaisuhetkillä kaikkeen vaikuttaa se, että meneekö joku pomppu sisään vai ei. Mutta kun pelaa fiksusti viisikkona ja puolustaa hyvin, niin silloin tuollaiset jutut eivät merkkaa niin paljoa. Varsinkaan jos päästää kaksi maalia omiin per peli, niin kuin Leijonat on tässä turnauksessa tehnyt. Ja ihan maksimissaan tuo, Janne Pesonen perkaa.