Leijonat meinaa menettää yhden ison etulyöntiasemansa – muut ovat lähteneet kirimään suomalaisia kiinni

Taktiset elementit ja taktiset ulottuvuudet kuuluvat vahvasti nykypäivän suomalaiseen jääkiekkokeskusteluun. Peliä puretaan atomeiksi ja sen vivahteita analysoidaan eri kulmista katsottuna. Käydään läpi kenttätasapainoa, hyökkäyspelin rakennevaiheita, karvaamista, puolustuspään puolustuspeliä eli PAPPia ja niin edelleen. Suomi on loistanut taktisella puolella ja joukkuepelaamisessa jo pidemmän tovin ajan.

Jos joskus Suomi on päässyt yllättämään vastustajansa, samaa ei voi sanoa enää. Leijonien osaaminen on pistetty merkille muissa maissa.

Yksi konkreettinen esimerkki löytyy pelin osa-alueesta, jolla on yllättävän kova painoarvo nykypäivän jääkiekossa.

– Puhutaan siitä, miten peli on erilaista kuin ensimmäisessä ja kolmannessa erässä. Kaiken takana on erilainen vaihtoväli. Isossa kuvassa ihmiset eivät välttämättä tajua sitä, että pelin henki muuttuu. Toisessa erässä pitää ottaa tiettyjä asioita enemmän huomioon, Manner käy läpi MTV Urheilulle.

– Konkretian tasolla se tarkoittaa sitä, että toisessa erässä hyökkääjien ja pakkien on vaikeampi pelata samaa hyökkäysrytmiä, kun kiekko on keskialueella. Sieltä tulee vanhaa tai tuoretta hyökkääjää kentälle ja silloin pakkien pitäisi olla niin sanotusti nopeassa moodissa, jotta vastustaja ei pystyisi vaihtamaan. Silloin pystyttäisiin ylläpitämään painetta heidän alueellaan. Näissä tilanteissa viisikko saattaa venyä. Helposti käy myös niin, että jos pakit ovat olleet pitkään jäällä, he jäävät pitämään kiekkoa, kun taas peli pyytäisi nopeampaa rytmiä, Manner avaa termiin liittyviä kynnyskysymyksiä.