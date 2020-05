Lehtiväite: Boris Johnsonin erityisneuvonantaja rikkoi kahdesti matkustusrajoituksia – puolustelee tekojaan eikä aio erota

BBC:n mukaan brittilehdet Observer ja Sunday Mirror kertoivat myöhään lauantai-iltana, ettei maaliskuun lopun ajelu Durhamiin jäänyt Cummingsin ainoaksi. Lehtien mukaan erityisneuvonantaja on nähty Koillis-Englannissa kahdesti. Britannian pääministerin kabinetista lehtien väitteitä on kommentoitu virheellisiksi.

Lehdillä silminnäkijähavaintoja

Observer ja Sunday Mirror väittävät silminnäkijöiden kertoneen nähneensä Cummingsin 12. huhtikuuta Barnard Castlessa 40 kilometrin päässä Durhamista. 14. huhtikuuta Cummings on puolestaan nähty Lontoossa ja 19. huhtikuuta hänet on havaittu jälleen Koillis-Englannissa, Houghall Woodsissa lähellä Durhamia.

Britannia on kärsinyt koronaviruksesta vakavasti. Lähes 350 000 asukasta on saanut koronavirustartunnan, ja siihen liittyviä kuolemia on 36 675. Enemmän koronavirukseen liittyviä kuolemia on vain Yhdysvalloissa, jossa virukseen liittyviä kuolemia on lähes 99 000.