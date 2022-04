Lähteet: F1-sarja saamassa kaksi autojättiä mukaan – päätös enää päivien kysymys

Volkswagen on pitkään neuvotellut tulosta F1-sarjan moottorivalmistajaksi, kun lajin seuraavan polven voimayksiköt tulevat käyttöön kaudesta 2026 alkaen.

– Voimme toivottavasti kertoa silloin aikeistamme liittyä formula ykkösiin, yksi lähteistä kertoi Reutersille. Toisen mukaan päätökselle on ”hyvät mahdollisuudet”.

McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown sanoo kuitenkin, ettei McLaren ole ”missään nimessä myynnissä”. Talli ajaa parhaillaan sarjassa Mercedeksen moottoreilla. Brownin mukaan Volkswagenin kanssa on käyty vasta erittäin alustavia keskusteluita.

– Jos he päättävät (tulla mukaan), niin silloin on neuvotteluita pidettäväksi, mutta tässä kohtaa emme halua käydä mitään keskusteluita ennen kuin tiedämme, että joku on sitoutunut lajiin, Brown kommentoi Reutersille.