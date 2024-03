Sivusto: Ilves hankki kovia tehoja takoneen maajoukkuemiehen

Vasemmalta laukova Najman on kykenevä pelaamaan sekä laidalla että keskellä. Hänellä on takanaan yhdet nuorten MM-kisat Tshekin joukkueen varakapteenina, mutta yksikään NHL-seura ei häntä ole varannut. Najman on pelannut Tshekin miesten maajoukkueessa EHT-turnauksia kahden viime kauden aikana.