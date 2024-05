Lehdistönvapaus entistä ahtaammalla Euroopassa: "Putinin myrkky leviää EU:ssa"

RSF:n Suomen osaston, Toimittajat ilman rajoja ry:n puheenjohtajan Kaius Niemen mukaan Suomen tilanne on kansainvälisesti katsottuna vakaa. RSF on koostanut lehdistönvapausindeksin vuosittain jo parinkymmenen vuoden ajan. Suomi on useina vuosina ollut indeksin ykkönsä, mutta jäänyt nyt toistuvasti viidennelle sijalle.