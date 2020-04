Toimittajat ilman rajoja: Koronakriisi uhkaa lehdistönvapautta – Suomikaan ei ole turvassa

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) arvioi koronakriisin olevan uhka lehdistönvapaudelle kautta maailman. Myöskään Suomi ei järjestön mukaan ole turvassa. Pohjoismaat ovat jälleen kärkipaikoilla järjestön julkaisemassa World Press Freedom Index -lehdistönvapausindeksissä, joka mittaa lehdistönvapautta 180 maassa ja alueella. Norja on indeksissä ykkösenä, ja sitä seuraavat Suomi, Tanska ja Ruotsi.

Poikkeustilat uhkaavat jäädä pysyviksi

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola huomauttaa RSF:n tiedotteessa, että vapaan median rooli on nyt kallisarvoisempi kuin koskaan, mutta samanaikaisesti poliittisesti arkojen aiheiden käsittely tuo tullessaan vastareaktioita, jotka kohdistuvat mediaan ja toimittajiin.

– Pandemian seurauksena moni maa on eriasteisissa poikkeustiloissa. Median rooli vallan vahtikoirana on tärkeää, kun hallinnot toteuttavat kansalaisvapauksien rajoittamisia tavoilla, jotka saattavat jäädä elämään myös pandemiakriisin väistyttyä. Tämä on kaikkiaan erittäin huolestuttavaa, hän sanoo.